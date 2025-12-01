Veillée Loups-Garous + 8 ans Chez Tatie Granville

Veillée Loups-Garous + 8 ans

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville

Début : 2025-12-29 20:00:00

fin : 2025-12-29 21:45:00

2025-12-29

Dans l’Est sauvage, le petit hameau de Thiercelieux est devenu la proie des Loups-Garous. Chaque nuit, ils dévorent un villageois. Le jour, ils essaient de masquer leur identité. Démasquez les loups-garous qui terrorisent le hameau de Thiercelieux!

Durant cette veillée, nous jouerons au jeu de rôles Loups-Garous , jeu qui permet d’allier l’art de la persuasion, de la stratégie et de la discrétion.

Un verre et des gourmandises seront offerts à la fin de la veillée.

Un jeu idéal pour partager un moment entre ami.es ou en famille.

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

