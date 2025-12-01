Veillée Loups-Garous + 8 ans Chez Tatie Granville
Veillée Loups-Garous + 8 ans
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Début : 2025-12-29 20:00:00
fin : 2025-12-29 21:45:00
2025-12-29
Dans l’Est sauvage, le petit hameau de Thiercelieux est devenu la proie des Loups-Garous. Chaque nuit, ils dévorent un villageois. Le jour, ils essaient de masquer leur identité. Démasquez les loups-garous qui terrorisent le hameau de Thiercelieux!
Durant cette veillée, nous jouerons au jeu de rôles Loups-Garous , jeu qui permet d’allier l’art de la persuasion, de la stratégie et de la discrétion.
Un verre et des gourmandises seront offerts à la fin de la veillée.
Un jeu idéal pour partager un moment entre ami.es ou en famille.
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82
