Veillée Loups-garous enfant plus de 8 ans Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Veillée Loups-garous enfant plus de 8 ans

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 19:30:00

fin : 2026-04-15 21:15:00

Date(s) :

2026-04-15

Dans l’Est sauvage, le petit hameau de Thiercelieux est devenu la proie des Loups-Garous. Chaque nuit, ils dévorent un villageois. Le jour, ils essaient de masquer leur identité. Démasquez les loups-garous qui terrorisent le hameau de Thiercelieux!

Durant cette veillée, nous jouerons au jeu de rôles Loups-Garous , jeu qui permet d’allier l’art de la persuasion, de la stratégie et de la discrétion.

Un verre et des gourmandises seront offerts à la fin de la veillée.

Réservation via le site internet de l’atelier:

www.cheztatiegranville.com .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Veillée Loups-garous enfant plus de 8 ans

L’événement Veillée Loups-garous enfant plus de 8 ans Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer