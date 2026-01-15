Veillée loups-garous (plus de 8ans) Chez Tatie Granville

Veillée loups-garous (plus de 8ans)

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 19:45:00

fin : 2026-02-19 21:15:00

Date(s) :

2026-02-19

Viens jouer au célèbre jeu des Loups-Garous. La formule comprend une boisson et des gourmandises.

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Veillée loups-garous (plus de 8ans)

L’événement Veillée loups-garous (plus de 8ans) Granville a été mis à jour le 2026-01-15 par OTGTM BIT Bréhal