Veillée loups-garous (plus de 8ans) Chez Tatie Granville
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Début : 2026-02-19 19:45:00
fin : 2026-02-19 21:15:00
2026-02-19
Viens jouer au célèbre jeu des Loups-Garous. La formule comprend une boisson et des gourmandises.
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
