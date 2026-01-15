Veillée loups-garous pour ados de plus de 11 ans Chez Tatie Granville

Veillée loups-garous pour ados de plus de 11 ans

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 19:45:00

fin : 2026-02-25 21:15:00

Date(s) :

2026-02-25

Dans l’Est sauvage, le petit hameau de Thiercelieux est devenu la proie des Loups-Garous. Chaque nuit, ils dévorent un villageois. Le jour, ils essaient de masquer leur identité. Démasquez les loups-garous qui terrorisent le hameau de Thiercelieux !

Durant cette veillée, les ados joueront au jeu de rôles Loups-Garous , jeu qui permet d’allier l’art de la persuasion, de la stratégie et de la discrétion.

La veillée se terminera autour d’une boisson et de grignotages afin de débriefer dans une ambiance sympa.

réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Veillée loups-garous pour ados de plus de 11 ans

L’événement Veillée loups-garous pour ados de plus de 11 ans Granville a été mis à jour le 2026-01-15 par OTGTM BIT Granville