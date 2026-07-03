Informations pratiques

Levoncourt

Veillée médiévale à Levoncourt Dès 6 ans

47 rue de l’Église Levoncourt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Contes et légendes entre les murs du Morimont, suivis d’une tarte flambée au coin du feu. Sur inscription.

Pénétrez dans l’enceinte du Morimont comme vous ne l’avez jamais fait auparavant contes, histoires et légendes y prendront vie entre les murs de pierre. La soirée s’achèvera autour d’une tarte flambée au coin du feu, avant un retour à la lueur des torches.

Tartes flambées et buvette au Morimont à régler sur place.

Inscription obligatoire. À partir de 6 ans.

Rendez-vous devant l’église de Levoncourt. .

47 rue de l’Église Levoncourt 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Stories and legends within the walls of Morimont, followed by a tarte flambée by the fireplace. Registration required.

L’événement Veillée médiévale à Levoncourt Dès 6 ans Levoncourt a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau