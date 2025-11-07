Veillée mortelle Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 20:00 – 23:59

Gratuit : non 12 € 12 € Réservation : www.helloasso.com/associations/collectif-grand-dehors/evenements/veillee-mortelle Tout public

Proposée par Maryne Lanaro du Collectif Grand Dehors Le 7 novembre 2025 au soir, nous vous invitons à une veillée mortelle. Un moment pour nous rassembler et partager ce qui nous relie à la mort : récits, chants, anecdotes, gestes, mots déposés autour de nos disparues, de nos fantômes, des traces invisibles qui nous habitent. Cette veillée sera ponctuée de courtes propositions préparées au cours du stage « Rendre visible l’invisible », mené toute la semaine par les stagiaires. Ce temps est une invitation ouverte : chacun peut venir offrir un souvenir, une parole, une chanson, un silence, ou simplement écouter et se laisser traverser. Une soirée pour tisser ensemble un espace sensible où la mémoire, l’absence et la vie se répondent Tout public Dans le cadre de la Semaine mortelle #1, proposé par le Collectif Grand Dehors.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 02 51 86 13 06 https://www.helloasso.com/associations/collectif-grand-dehors/evenements/veillee-mortelle