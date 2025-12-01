Veillée musciale & tea time au Liautaud Rue Marcel Barthélémy Cassis

Veillée musciale & tea time au Liautaud

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 16h. Rue Marcel Barthélémy Le Liautaud Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Le vendredi 19 décembre, plongez dans l’ambiance chaleureuse des fêtes lors de cette veillée musicale de Noël à l’hôtel Liautaud.

Au programme musique live, convivialité et esprit de partage dans un cadre cosy. Une belle façon de célébrer l’approche des fêtes !



Vendredi 19 décembre à partir de 16h.

Lieu Salon de l’hôtel 1er étage

Tarif formule à 35 € Tea Time & Mignardises .

Rue Marcel Barthélémy Le Liautaud Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On Friday December 19, immerse yourself in the warm atmosphere of the festive season with this musical Christmas Eve at the Hôtel Liautaud.

