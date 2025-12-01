Veillée Musicale à Dannemarie Dannemarie

Veillée Musicale à Dannemarie

Pl. Thiébaut Hening Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14 16:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Avec un chœur de femmes, la chorale des jeunes, l’ensemble des violons et les organistes de l’école de musique le la région de Dannemarie;

De Bach aux chansons traditionnelles de Noël, venez partager une heure de musique en l’Eglise de Dannemarie. .

Pl. Thiébaut Hening Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 83 11 direction@emrd-asso.org

English :

With a women’s choir, youth choir, violin ensemble and organists from the Dannemarie region music school;

