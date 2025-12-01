Veillée musicale de Noël Wissembourg

Veillée musicale de Noël Wissembourg jeudi 25 décembre 2025.

Veillée musicale de Noël

Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin

Dans une église éclairée aux bougies, la musique d’orgue de l’organiste Sayako HAYANO, organiste titulaire du grand orgue du

Temple Neuf, de l’église Saint- Paul et de l’église Saint Matthieu à Strasbourg, et la lecture de textes méditatifs, permettront au public de s’évader un instant de l’agitation des fêtes de fin d’année. 0 .

Place Martin Bucer Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 00 52 saintjean.wissembourg@gmail.com

English :

In a candlelit church, organ music by organist Sayako HAYANO and readings of meditative texts.

German :

In einer mit Kerzen beleuchteten Kirche Orgelmusik der Organistin Sayako HAYANO und Lesung von meditativen Texten.

Italiano :

In una chiesa illuminata da candele, musica per organo di Sayako HAYANO e letture di testi meditativi.

Espanol :

En una iglesia iluminada por velas, música de órgano de Sayako HAYANO y lecturas de textos meditativos.

