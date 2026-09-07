Veillée musicale pour petits et grands, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix
Informations pratiques
Veillée musicale pour petits et grands 3 octobre et 21 novembre Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Gratuit, Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:45:00+02:00
Fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:45:00+01:00
Venez vous nicher au sein de l’espace jeunesse, au creux des chansons chaleureuses de Karim. Ce petit tour du monde de chants traditionnels vous plongera dans une ambiance fraternelle et apaisante.
Pour les enfants à partir de 12 mois et leurs parents.
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]
Une histoire, des comptines, une guitare… Entrez dans la danse.
Médiathèque La Grand-Plage
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Vernissage des nouveaux artistes, Ceci n’est pas une piscine, Roubaix 11 septembre 2026
- Récital piano d’Alexandre Tharaud Roubaix 11 septembre 2026
- Récital piano d’Alexandre Tharaud, Campus EDHEC, Roubaix 11 septembre 2026
- Petit déjeuner jeux vidéo Roubaix 12 septembre 2026
- Mordus du patrimoine, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 12 septembre 2026