Veillée nature Les mensonges du Prince Grenouille RDV plaine d’Audinet Brives-Charensac

Veillée nature Les mensonges du Prince Grenouille

RDV plaine d’Audinet Plaine d’Audinet Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Une veillée contée à la découverte des grenouilles, crapauds, salamandres et autres dragons minuscules, pour démêler le vrai du faux tout en écoutant des histoires au bord de l’eau. Par Solenne Muller, animatrice nature.

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RDV plaine d’Audinet Plaine d’Audinet Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

A storytelling evening to discover frogs, toads, salamanders and other tiny dragons, to sort out the real from the fake while listening to stories at the water’s edge. By Solenne Muller, nature animator.

L’événement Veillée nature Les mensonges du Prince Grenouille Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay