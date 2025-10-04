Veillée occitane Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : – – EUR
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Veillée occitane organisée par A.C.T.O.R (association cultures et traditions occitanes en Rouffignacois) et animée par Daniel Chavaroche.
Sur réservation. Tout public. Participation au chapeau
Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 70 59 85 actorasso@gmail.com
English : Veillée occitane
Occitan evening organized by A.C.T.O.R (association cultures et traditions occitanes en Rouffignacois) and hosted by Daniel Chavaroche.
Reservations required. All ages. Participation by hat
German : Veillée occitane
Okzitanische Nachtwache, organisiert von A.C.T.O.R (Association cultures et traditions occitanes en Rouffignacois) und moderiert von Daniel Chavaroche.
Nur mit Reservierung. Für jedes Publikum geeignet. Teilnahme mit Hut
Italiano :
Serata occitana organizzata dall’A.C.T.O.R (Association cultures et traditions occitanes en Rouffignacois) e condotta da Daniel Chavaroche.
Prenotazione obbligatoria. Aperta a tutti. Partecipazione per cappello
Espanol : Veillée occitane
Velada occitana organizada por A.C.T.O.R (association cultures et traditions occitanes en Rouffignacois) y presentada por Daniel Chavaroche.
Reserva obligatoria. Abierto a todos. Participación por gorra
