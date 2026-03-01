Veillée Patoisante Dîner spectacle Salle des fêtes La Ronde

Veillée Patoisante Dîner spectacle

Salle des fêtes Rue de la Chaise La Ronde Charente-Maritime

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Vin compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée festive avec repas et spectacle. Au menu, les fameux gorets cuits à la broche. La soirée sera animée par des sketchs, histoires, menteries, chansons, danses avec Le Noceux du Marias et les Avant-Deux .

Réservations obligatoires avant le 15/03.

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Salle des fêtes Rue de la Chaise La Ronde 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 18 68 15 pas.parl17@gmail.com

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English :

Festive evening with meal and show. On the menu, the famous gorets cooked on a spit. The evening will be enlivened by sketches, stories, lies, songs and dances with Le Noceux du Marias and the Avant-Deux .

Reservations required by 15/03.

L’événement Veillée Patoisante Dîner spectacle La Ronde a été mis à jour le 2026-03-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin