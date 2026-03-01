Veillée Patoisante Dîner spectacle Salle des fêtes La Ronde
Veillée Patoisante Dîner spectacle Salle des fêtes La Ronde samedi 28 mars 2026.
Veillée Patoisante Dîner spectacle
Salle des fêtes Rue de la Chaise La Ronde Charente-Maritime
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Vin compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Soirée festive avec repas et spectacle. Au menu, les fameux gorets cuits à la broche. La soirée sera animée par des sketchs, histoires, menteries, chansons, danses avec Le Noceux du Marias et les Avant-Deux .
Réservations obligatoires avant le 15/03.
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Salle des fêtes Rue de la Chaise La Ronde 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 18 68 15 pas.parl17@gmail.com
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English :
Festive evening with meal and show. On the menu, the famous gorets cooked on a spit. The evening will be enlivened by sketches, stories, lies, songs and dances with Le Noceux du Marias and the Avant-Deux .
Reservations required by 15/03.
L’événement Veillée Patoisante Dîner spectacle La Ronde a été mis à jour le 2026-03-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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