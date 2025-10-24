VEILLÉE POÉTIQUE + LECTURE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Chanac

VEILLÉE POÉTIQUE + LECTURE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES

Chanac Lozère

Gratuit

Début : 2025-10-24 18:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

18h30 Veillée Poétique avec la poète Aurélia Lassaque lecture, chants, discussion

Suivi d’une discussion sur comment se font les livres avec Aurélia Lassaque et l’artiste et éditeur Robert Lobet

Lecture à 19h

Spectacle co-accueilli avec la ville de Chanac et le festival Détours du Monde

Chanac 48230 Lozère Occitanie

English :

6:30pm Poetic Vigil with poet Aurélia Lassaque ? reading, songs, discussion

Followed by a discussion on how books are made with Aurélia Lassaque and artist and publisher Robert Lobet

Reading at 7pm

Show co-hosted with the town of Chanac and the Détours du Monde festival

German :

18.30 Uhr Poetische Nachtwache mit der Dichterin Aurélia Lassaque? Lesung, Gesang, Diskussion

Anschließend Diskussion über die Entstehung von Büchern mit Aurélia Lassaque und dem Künstler und Verleger Robert Lobet

Lesung um 19h

Aufführung in Zusammenarbeit mit der Stadt Chanac und dem Festival Détours du Monde

Italiano :

18.30 Veglia poetica con la poetessa Aurélia Lassaque: letture, canti, discussione

Seguirà una discussione su come si fanno i libri con Aurélia Lassaque e l’artista ed editore Robert Lobet

Lettura alle 19.00

Spettacolo organizzato in collaborazione con la città di Chanac e il festival Détours du Monde

Espanol :

18.30 h Vigilia poética con la poeta Aurélia Lassaque ? lecturas, canciones, debate

Seguido de un debate sobre la creación de libros con Aurélia Lassaque y el artista y editor Robert Lobet

Lectura a las 19.00 horas

Espectáculo coorganizado con la ciudad de Chanac y el festival Détours du Monde

