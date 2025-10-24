VEILLÉE POÉTIQUE + LECTURE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Chanac
VEILLÉE POÉTIQUE + LECTURE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Chanac vendredi 24 octobre 2025.
VEILLÉE POÉTIQUE + LECTURE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES
Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 18:30:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
18h30 Veillée Poétique avec la poète Aurélia Lassaque lecture, chants, discussion
Suivi d’une discussion sur comment se font les livres avec Aurélia Lassaque et l’artiste et éditeur Robert Lobet
Lecture à 19h
Spectacle co-accueilli avec la ville de Chanac et le festival Détours du Monde
18h30 Veillée Poétique avec la poète Aurélia Lassaque lecture, chants, discussion
Suivi d’une discussion sur comment se font les livres avec Aurélia Lassaque et l’artiste et éditeur Robert Lobet
Lecture à 19h
Spectacle co-accueilli avec la ville de Chanac et le festival Détours du Monde .
Chanac 48230 Lozère Occitanie
English :
6:30pm Poetic Vigil with poet Aurélia Lassaque ? reading, songs, discussion
Followed by a discussion on how books are made with Aurélia Lassaque and artist and publisher Robert Lobet
Reading at 7pm
Show co-hosted with the town of Chanac and the Détours du Monde festival
German :
18.30 Uhr Poetische Nachtwache mit der Dichterin Aurélia Lassaque? Lesung, Gesang, Diskussion
Anschließend Diskussion über die Entstehung von Büchern mit Aurélia Lassaque und dem Künstler und Verleger Robert Lobet
Lesung um 19h
Aufführung in Zusammenarbeit mit der Stadt Chanac und dem Festival Détours du Monde
Italiano :
18.30 Veglia poetica con la poetessa Aurélia Lassaque: letture, canti, discussione
Seguirà una discussione su come si fanno i libri con Aurélia Lassaque e l’artista ed editore Robert Lobet
Lettura alle 19.00
Spettacolo organizzato in collaborazione con la città di Chanac e il festival Détours du Monde
Espanol :
18.30 h Vigilia poética con la poeta Aurélia Lassaque ? lecturas, canciones, debate
Seguido de un debate sobre la creación de libros con Aurélia Lassaque y el artista y editor Robert Lobet
Lectura a las 19.00 horas
Espectáculo coorganizado con la ciudad de Chanac y el festival Détours du Monde
L’événement VEILLÉE POÉTIQUE + LECTURE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Chanac a été mis à jour le 2025-09-03 par Conseil Départemental