Veillée provençale Salle des Fêtes Eygalières

Veillée provençale

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 20h30. Salle des Fêtes Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

Retrouvez la traditionnelle veillée provençale à la Salle des Fêtes d’Eygalières, samedi 17 janvier à 20h30 !Familles

Organisé par l’Office Municipal de la Culture (OMC) avec l’association Li Cacharello



1re partie Li Cacharello, groupe de danses et chants traditionnels provençaux

2de partie balèti avec avec le groupe Li Festijaire



Après le spectacle, une dégustation de produits de Noël et le verre de l’amitié vous seront offerts. .

Salle des Fêtes Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01

English :

Come and enjoy the traditional Provençal evening at the Salle des Fêtes in Eygalières on Saturday 17 January at 8.30 pm!

