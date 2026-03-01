Veillée provençale Salle Socio-culturelle de Cazan Vernègues
Samedi 28 mars 2026 à partir de 20h. Salle Socio-culturelle de Cazan Hameau de Cazan Vernègues Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-28 20:00:00
Lou Patrimoni Vernegau se souvient des traditions lors de cette veillée et vous invite à partager ce moment convivial !
Saynètes, chants provençaux et en français, petites histoires humoristiques et blagues cascareleto composeront le programme de la soirée.
Une soirée dans la chaleur des traditions provençales, pour petits et grands ! .
Salle Socio-culturelle de Cazan Hameau de Cazan Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 64 18 45 lou.patrimoni.vernegau@gmail.com
English :
Lou Patrimoni Vernegau remembers the traditions during this evening and invites you to share this convivial moment!
