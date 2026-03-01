Veillée provençale Salle Socio-culturelle de Cazan Vernègues

Veillée provençale

Samedi 28 mars 2026 à partir de 20h. Salle Socio-culturelle de Cazan Hameau de Cazan Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Lou Patrimoni Vernegau se souvient des traditions lors de cette veillée et vous invite à partager ce moment convivial !

Saynètes, chants provençaux et en français, petites histoires humoristiques et blagues cascareleto composeront le programme de la soirée.



Une soirée dans la chaleur des traditions provençales, pour petits et grands ! .

Salle Socio-culturelle de Cazan Hameau de Cazan Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 64 18 45 lou.patrimoni.vernegau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lou Patrimoni Vernegau remembers the traditions during this evening and invites you to share this convivial moment!

L’événement Veillée provençale Vernègues a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Massif des Costes