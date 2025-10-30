Veillée pyjama contée Bibliothèque Ascain
Veillée pyjama contée Bibliothèque Ascain jeudi 30 octobre 2025.
Veillée pyjama contée
Bibliothèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Les Histoires de Julie vous propose une soirée pour frissonner de plaisir. Venez écouter des contes pour frémir en cette veille d’Halloween. L’entrée est libre et dès 6 ans.
Réservation conseillée. .
Bibliothèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 25 89 contact@leshistoiresdejulie.fr
