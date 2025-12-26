Veillée pyjama, Médiathèque Espelette

Veillée pyjama

Médiathèque 70 xerri karrika Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

L’association Libreplume revient vous proposer une veillée pyjama. Enfilez votre plus beau pyjama, choisissez votre doudou le plus doux et venez écouter des histoires en basque et en français. Dès 3 ans. .

Médiathèque 70 xerri karrika Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80 mediatheque@mairie-espelettte.fr

