Veillée pyjama, Médiathèque Espelette
Veillée pyjama, Médiathèque Espelette vendredi 23 janvier 2026.
Veillée pyjama
Médiathèque 70 xerri karrika Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
L’association Libreplume revient vous proposer une veillée pyjama. Enfilez votre plus beau pyjama, choisissez votre doudou le plus doux et venez écouter des histoires en basque et en français. Dès 3 ans. .
Médiathèque 70 xerri karrika Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80 mediatheque@mairie-espelettte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Veillée pyjama
L’événement Veillée pyjama Espelette a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Pays Basque