Veillée pyjama, Ludo Bibliothèque Ondres Ondres vendredi 23 janvier 2026.
Veillée pyjama
Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Enfilez votre pyjama, prenez votre doudou et votre oreiller, et venez vivre une soirée de lectures dans le noir !
Pour l’occasion, la bibliothèque se transforme en une grande chambre douillette où les histoires prennent vie et où chacun peut se laisser bercer par la magie des contes.
Enfants de 5 à 8 ans, sur réservation.
RDV à 18h30.
Durée 1h30. .
