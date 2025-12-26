Veillée pyjama, Ludo Bibliothèque Ondres Ondres

Veillée pyjama

Enfilez votre pyjama, prenez votre doudou et votre oreiller, et venez vivre une soirée de lectures dans le noir !

Pour l’occasion, la bibliothèque se transforme en une grande chambre douillette où les histoires prennent vie et où chacun peut se laisser bercer par la magie des contes.

Enfants de 5 à 8 ans, sur réservation.

RDV à 18h30.

Durée 1h30. .

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

