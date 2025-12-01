Veillée pyjama Bibliothèque Sainte-Reine-de-Bretagne

Veillée pyjama

Bibliothèque 7 rue du Père de Montfort Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique

2025-12-16 18:30:00

2025-12-16 19:30:00

2025-12-16

Veillée Pyjama

Lectures d’histoires pour les enfants et leurs accompagnant·e·s (parents, grands-parents, assistant·e·s-maternel·le·s).

Tu peux venir avec ton oreiller et ton doudou

Mardi 16 décembre à 18h30

Bibliothèque de Sainte-Reine-de-Bretagne

Sur réservation Dès 3 ans

Renseignement et réservation

Bibliothèque Intercommunale de Ste Reine de Bretagne 02 51 10 86 48

E.mail bibliosaintereine@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 7 rue du Père de Montfort Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

