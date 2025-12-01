Veillée pyjama Bibliothèque Sainte-Reine-de-Bretagne
Veillée pyjama Bibliothèque Sainte-Reine-de-Bretagne mardi 16 décembre 2025.
Veillée pyjama
Bibliothèque 7 rue du Père de Montfort Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 18:30:00
fin : 2025-12-16 19:30:00
Date(s) :
2025-12-16
Veillée Pyjama
Lectures d’histoires pour les enfants et leurs accompagnant·e·s (parents, grands-parents, assistant·e·s-maternel·le·s).
Tu peux venir avec ton oreiller et ton doudou
Mardi 16 décembre à 18h30
Bibliothèque de Sainte-Reine-de-Bretagne
Sur réservation Dès 3 ans
Renseignement et réservation
Bibliothèque Intercommunale de Ste Reine de Bretagne 02 51 10 86 48
E.mail bibliosaintereine@cc-paysdepontchateau.fr .
Bibliothèque 7 rue du Père de Montfort Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
English :
L’événement Veillée pyjama Sainte-Reine-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-12-04 par ADT44