Veillée Ragondine Festival Impro (FIP) Pontarlier

Veillée Ragondine Festival Impro (FIP)

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19 22:30:00

2026-03-19

Organisé par Le CAHD et Sarbacane.

Alcide, chef d’escouade des Joyeux Ragondins, et Jean-René son subordonné, ont décidé d’organiser une veillée dédiée à l’impro théâtrale. Avec l’aide de deux invité.e.s ils créeront décors, costumes, personnages, dans des saynètes uniques inspirées des thèmes du public !

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27 infos@sarbacane-theatre.com

