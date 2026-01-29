Veillée Ragondine Festival Impro (FIP) Pontarlier
Veillée Ragondine Festival Impro (FIP) Pontarlier jeudi 19 mars 2026.
Veillée Ragondine Festival Impro (FIP)
Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 20:00:00
fin : 2026-03-19 22:30:00
Date(s) :
2026-03-19
Organisé par Le CAHD et Sarbacane.
Alcide, chef d’escouade des Joyeux Ragondins, et Jean-René son subordonné, ont décidé d’organiser une veillée dédiée à l’impro théâtrale. Avec l’aide de deux invité.e.s ils créeront décors, costumes, personnages, dans des saynètes uniques inspirées des thèmes du public !
Billetterie en ligne. .
Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27 infos@sarbacane-theatre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Veillée Ragondine Festival Impro (FIP)
L’événement Veillée Ragondine Festival Impro (FIP) Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS