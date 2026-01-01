Veillée-spectacle Sous la peau du Causse Grézels

Veillée-spectacle Sous la peau du Causse

1 Place de la Fraternité Grézels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Veillée-spectacle Sous la peau du Causse Cie Les Atlantes Invitation à traverser la nuit pour devenir veilleurs et veilleuses de nos imaginaires. Dans un petit écrin sonore et visuel, venez vous laisser porter par la voix des acteurices et le son de la clarinette. Ils nous raconteront les récits écrits tout au long de l'année 2025 sur le territoire du Grand Quercy. Des grenouilles, une truie, un Groc, un nifargus et bien d’autres viendront mettre en lumière les histoires secrètes de notre pays et nous en révéler les mystères enfouis. Vous découvrirez le Tarot du Quercy qui sera notre guide tout au long de la soirée.

1 Place de la Fraternité Grézels 46700 Lot Occitanie +33 6 42 17 08 35 pvalla@grandquercy.fr

English :

Veillée-spectacle Sous la peau du Causse Cie Les Atlantes Invitation to cross the night to become watchmen and watchwomen of our imaginations

