Veillée-spectacle « Wihnàchte òhne Schnee, Si tu vas à Rio, n’oublie pas de revenir à Rohrwiller » Rohrwiller

Veillée-spectacle « Wihnàchte òhne Schnee, Si tu vas à Rio, n’oublie pas de revenir à Rohrwiller » Rohrwiller samedi 27 décembre 2025.

Veillée-spectacle « Wihnàchte òhne Schnee, Si tu vas à Rio, n’oublie pas de revenir à Rohrwiller »

12 rue des Écoles Rohrwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-27 20:00:00

fin : 2025-12-27 21:30:00

Date(s) :

2025-12-27 2025-12-28

Veillée-spectacle paysanne d’antan à la mode d’aujourd’hui. Le temps d’une soirée, laissez-vous raconter Noël, d’ici et d’ailleurs, en chansons, en histoires, poèmes et contes. Et n’hésitez pas à participer !

Veillée-spectacle paysanne d’antan à la mode d’aujourd’hui. Le temps d’une soirée, laissez-vous raconter Noël, d’ici et d’ailleurs, en chansons, en histoires, poèmes et contes. Et n’hésitez pas à participer ! .

12 rue des Écoles Rohrwiller 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 16 22 96 f.studer67@gmail.com

English :

An old-fashioned country evening with a modern twist. Let us tell you all about Christmas, here and elsewhere, in songs, stories, poems and tales. And don’t hesitate to join in!

German :

Ein bäuerliches Schauspiel aus der Vergangenheit in der heutigen Zeit. Lassen Sie sich einen Abend lang von Weihnachten erzählen, von hier und von anderswo, in Liedern, Geschichten, Gedichten und Märchen. Und zögern Sie nicht, mitzumachen!

Italiano :

Una serata country d’altri tempi in stile odierno. Vi raccontiamo tutto sul Natale, qui e altrove, con canzoni, storie, poesie e racconti. E non esitate a partecipare!

Espanol :

Un espectáculo nocturno campestre a la antigua usanza, al estilo de hoy. Déjenos contarle todo sobre la Navidad, aquí y en otros lugares, en canciones, historias, poemas y cuentos. Y no dude en participar

L’événement Veillée-spectacle « Wihnàchte òhne Schnee, Si tu vas à Rio, n’oublie pas de revenir à Rohrwiller » Rohrwiller a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau