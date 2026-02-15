Veillée surprise Saint-Estèphe
Veillée surprise Saint-Estèphe vendredi 20 février 2026.
Veillée surprise
Mairie Saint-Estèphe Dordogne
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Rendez-vous 20h devant la Mairie de St-Estèphe pour covoiturer vers le lieu surprise de la veillée. Spectacle vivant. Prévoir grignotages et breuvages tirés du sac. Participation libre.
Organisé par Ren’Conte à Ciel Ouvert. .
Mairie Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 56 24 67
English : Veillée surprise
Meet at 8pm in front of St-Estèphe town hall to carpool to the surprise location of the evening. Live show. Please bring snacks and drinks. Free participation.
