Veillée surprise Saint-Estèphe

Veillée surprise Mairie Saint-Estèphe 2026-03-13

Veillée surprise Saint-Estèphe vendredi 13 mars 2026.

Veillée surprise

Mairie Saint-Estèphe Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13

Date(s) :
2026-03-13

Rendez-vous à 20h devant la mairie de St Estèphe pour se rendre sur le lieu surprise de la soirée. Au programme spectacle vivant. Apportez grignotages et breuvages tirés du sac à partager.
Rendez-vous à 20h devant la mairie de St Estèphe pour se rendre sur le lieu surprise de la soirée. Au programme spectacle vivant. Apportez grignotages et breuvages tirés du sac à partager.   .

Mairie Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 56 24 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Veillée surprise

Meet at 8pm in front of St Estèphe town hall to go to the surprise venue. On the program: live entertainment. Bring your own nibbles and drinks to share.

L’événement Veillée surprise Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-03-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

Prochains événements à Saint-Estèphe