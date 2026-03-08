Veillée surprise Saint-Estèphe
Veillée surprise Saint-Estèphe vendredi 13 mars 2026.
Veillée surprise
Mairie Saint-Estèphe Dordogne
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Rendez-vous à 20h devant la mairie de St Estèphe pour se rendre sur le lieu surprise de la soirée. Au programme spectacle vivant. Apportez grignotages et breuvages tirés du sac à partager.
Rendez-vous à 20h devant la mairie de St Estèphe pour se rendre sur le lieu surprise de la soirée. Au programme spectacle vivant. Apportez grignotages et breuvages tirés du sac à partager.
Mairie Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 56 24 67
English : Veillée surprise
Meet at 8pm in front of St Estèphe town hall to go to the surprise venue. On the program: live entertainment. Bring your own nibbles and drinks to share.
L’événement Veillée surprise Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-03-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin