Veillée symbolique Le solstice d'hiver Yule et les fêtes de Noël Marigny-l'Église samedi 20 décembre 2025.
Marigny-l’Église Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20 18:30:00
2025-12-20
Une balade animée en lien avec la culture celte et les fêtes populaires d’aujourd’hui. Je vous propose une sortie découverte nature, culture et traditions, des infos nutrition liée à la saison. Une petite dégustation avec partage de recettes clôturera la sortie. .
Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 12 48 69 virginie@naturatellae.com
