Veillée symbolique Le solstice d’hiver Yule et les fêtes de Noël

Marigny-l’Église Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-20 18:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Une balade animée en lien avec la culture celte et les fêtes populaires d’aujourd’hui. Je vous propose une sortie découverte nature, culture et traditions, des infos nutrition liée à la saison. Une petite dégustation avec partage de recettes clôturera la sortie. .

Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 12 48 69 virginie@naturatellae.com

English : Veillée symbolique Le solstice d’hiver Yule et les fêtes de Noël

German : Veillée symbolique Le solstice d’hiver Yule et les fêtes de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Veillée symbolique Le solstice d’hiver Yule et les fêtes de Noël Marigny-l’Église a été mis à jour le 2025-01-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs