Veillée tradition Ao Ghilan Neu RDV Bar-PMU Le calumet Peillac

Veillée tradition Ao Ghilan Neu

RDV Bar-PMU Le calumet 1 rue Marcel Callo Peillac Morbihan

2025-12-26

Retrouvons nous, comme savaient le faire autrefois nos aïeuls, pour une soirée des plus conviviales et joyeuses qui consiste à souhaiter de bonnes fêtes de Noël et, par anticipation, une bonne nouvelle année à celles et ceux qui nous ouvriront leurs portes … et tout cela en chants traditionnels ! Un vrai moment de plaisir ouvert à toutes et à tous. .

RDV Bar-PMU Le calumet 1 rue Marcel Callo Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 7 69 86 38 04

