Veillée tradition Ao Ghilan Neu RDV Bar-PMU Le calumet Peillac

Début : 2025-12-26 18:00:00
fin : 2025-12-26
2025-12-26
Retrouvons nous, comme savaient le faire autrefois nos aïeuls, pour une soirée des plus conviviales et joyeuses qui consiste à souhaiter de bonnes fêtes de Noël et, par anticipation, une bonne nouvelle année à celles et ceux qui nous ouvriront leurs portes … et tout cela en chants traditionnels ! Un vrai moment de plaisir ouvert à toutes et à tous. .
RDV Bar-PMU Le calumet 1 rue Marcel Callo Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 7 69 86 38 04
