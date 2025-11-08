Veillée traditionnelle Salle des fêtes Dornes

Veillée traditionnelle

Salle des fêtes 1 Place du 19 Mars 1962 Dornes Nièvre

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

repas + spectacle + bal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

La traditionnelle veillée de la Gigue dornoise.

Au programme de la soirée repas, spectacle folklorique bourbonnais avec le groupe les Pasturiaux d’rollat et bal musette dès 23 heures avec l’orchestre d’Alain robert de Bort-les-Orgues (Corrèze).

.

Salle des fêtes 1 Place du 19 Mars 1962 Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 05 71 26

English :

The traditional Gigue dornoise wake.

The evening program includes a meal, a Bourbonnais folk show with the Pasturiaux d?rollat group, and a musette ball from 11pm with Alain Robert?s orchestra from Bort-les-Orgues (Corrèze).

German :

Die traditionelle Nachtwache der Gigue dornoise .

Auf dem Abendprogramm stehen ein Essen, eine bourbonische Folkloreshow mit der Gruppe Les Pasturiaux d?rollat und ab 23 Uhr ein Musette-Ball mit dem Orchester von Alain robert aus Bort-les-Orgues (Corrèze).

Italiano :

La tradizionale serata della Gigue dornoise.

Il programma della serata prevede un pasto, uno spettacolo folkloristico Bourbonnais del gruppo Les Pasturiaux d’rollat e un ballo musette dalle 23.00 con l’orchestra di Alain Robert di Bort-les-Orgues (Corrèze).

Espanol :

La tradicional velada de Gigue dornoise.

El programa de la velada incluye una cena, un espectáculo folclórico bourbonnais a cargo del grupo Les Pasturiaux d’rollat y un baile de musette a partir de las 23:00 horas con la orquesta de Alain Robert de Bort-les-Orgues (Corrèze).

L’événement Veillée traditionnelle Dornes a été mis à jour le 2025-10-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région