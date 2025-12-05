Veillée vendéenne Les Achards
Veillée vendéenne Les Achards vendredi 5 décembre 2025.
Veillée vendéenne
Médiathèque Place Michel Vrignon Les Achards Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 19:30:00
Date(s) :
2025-12-05
.
Médiathèque Place Michel Vrignon Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Veillée vendéenne Les Achards a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Pays des Achards