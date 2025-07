Veillées Arts de la rue Allonnes

Veillées Arts de la rue Allonnes samedi 12 juillet 2025.

Veillées Arts de la rue

Place de la Paix Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12 23:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Trois veillées sont prévues pour juillet.

Trois veillées sont prévues pour juillet à Allonnes. Cette première aura lieux place de la Paix.

A partir de 19h animations et banquet par l’association Yana Star (cuisine guyanaise). 5 € sur réservation au 02 43 83 45 15. Vous pouvez aussi venir avec votre pique-nique.

Spectacle à 20h30 La mare où l’on se mire par la compagnie Chiendent Théâtre. Opéra fantaisie/ dès 6 ans. .

Place de la Paix Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

English :

Three wakes are planned for July.

German :

Für Juli sind drei Nachtwachen geplant.

Italiano :

A luglio sono previsti tre eventi serali.

Espanol :

En julio están previstos tres actos nocturnos.

