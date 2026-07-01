Veillées contées à La Madeleine Route de la Madeleine Tursac

Informations pratiques

Tursac

Veillées contées à La Madeleine

Route de la Madeleine Le Petit Marzac Tursac Dordogne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:45:00

fin : 2026-07-20 22:45:00

Date(s) :

2026-07-20

20h45. Vivez en famille la magie des veillées d’autrefois au cœur du théâtre troglodytique de la Madeleine, entre contes, légendes et histoires racontés au coin du feu. Sur réservation. 9 à 13€

Vivez une soirée hors du temps en famille, dans le cadre exceptionnel du théâtre troglodytique de la Madeleine, au bord de la rivière.

À la lueur des bougies et du feu de camp, laissez-vous emporter par les récits d’un conteur ou d’une conteuse mythes de la création du monde, légendes médiévales, histoires de sorcières, de princesses, de monstres et de héros de la Préhistoire.

Cette veillée fait revivre la tradition des soirées d’autrefois, lorsque familles et voisins se réunissaient autour du feu pour écouter des histoires, partager des émotions et nourrir leur imaginaire. Une expérience authentique et conviviale, dans un lieu chargé d’histoire.

Soirée intimiste limitée à 70 participants réservation conseillée.

• Accueil dès 20h45

• Restauration sur place (crêpes, desserts et boissons) jusqu’à 21h30

• Début des contes à 21h30

• Fin de la soirée à 22h45 .

Route de la Madeleine Le Petit Marzac Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 36 88 lamadeleinegrandsite@gmail.com

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English : Veillées contées à La Madeleine

8:45 p.m. Experience the magic of old-fashioned evenings with your family in the heart of the Madeleine cave theater, with tales, legends, and stories told by the fireside. Reservations required. 9–13?

L’événement Veillées contées à La Madeleine Tursac a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère