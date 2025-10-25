Veillées contées Sedan

Veillées contées Sedan samedi 25 octobre 2025.

Veillées contées

Médiathèque Georges-Delaw Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Samedi 25 octobre à 17h30 La nuit de Samhain par Céline MénoncinDécouvrez les origines de Samhain (Halloween) et la légende de Jack O’Lantern, puis les légendes ardennaises avec sorcières et autres vilenies.Sur inscription, adapté aux 7-11 ans.Samedi 25 octobre à 18h30 Le diable dans les Ardennes par Céline Ménoncin Céline Ménoncin contera la figure du diable dans les Ardennes avec la légende du Roc la Tour et autres récits moins connus.Sur inscription, public adulte.

.

Médiathèque Georges-Delaw Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 26 48

English :

Saturday, October 25, 5:30pm: La nuit de Samhain (The Night of Samhain) by Céline MénoncinDiscover the origins of Samhain (Halloween) and the legend of Jack O?Lantern, then the Ardennes legends with witches and other villainy.Registration required, suitable for 7-11 year olds.Saturday, October 25 at 6:30pm: The Devil in the Ardennes by Céline Ménoncin Céline Ménoncin will recount the figure of the devil in the Ardennes, with the Roc la Tour legend and other lesser-known tales.

German :

Samstag, 25. Oktober, 17:30 Uhr: La nuit de Samhain von Céline MénoncinEntdecken Sie die Ursprünge von Samhain (Halloween) und die Legende von Jack O?Lantern, dann die Legenden der Ardennen mit Hexen und anderen Gemeinheiten.Mit Anmeldung, geeignet für 7-11-Jährige.Samstag, 25. Oktober, 18:30 Uhr: Der Teufel in den Ardennen von Céline Ménoncin Céline Ménoncin wird die Figur des Teufels in den Ardennen mit der Legende des Roc la Tour und anderen weniger bekannten Geschichten erzählen.Nach Anmeldung, für Erwachsene.

Italiano :

Sabato 25 ottobre alle 17.30: La nuit de Samhain (La notte di Samhain) di Céline MénoncinScoprire le origini di Samhain (Halloween) e la leggenda di Jack O’Lantern, seguita da leggende delle Ardenne con streghe e altri cattivi.Iscrizione obbligatoria, adatto a bambini di 7-11 anni.Sabato 25 ottobre alle 18.30: Il diavolo nelle Ardenne di Céline Ménoncin Céline Ménoncin racconterà la figura del diavolo nelle Ardenne, con la leggenda di Roc la Tour e altri racconti meno noti.

Espanol :

Sábado 25 de octubre a las 17.30 h: La nuit de Samhain (La noche de Samhain) por Céline MénoncinDescubra los orígenes de Samhain (Halloween) y la leyenda de Jack O’Lantern, seguida de leyendas de las Ardenas protagonizadas por brujas y otros villanos.Inscripción obligatoria, apto para niños de 7 a 11 años.Sábado 25 de octubre a las 18:30 h: El Diablo en las Ardenas por Céline Ménoncin Céline Ménoncin contará la figura del Diablo en las Ardenas, con la leyenda de Roc la Tour y otros cuentos menos conocidos.

L’événement Veillées contées Sedan a été mis à jour le 2025-10-07 par Ardennes Tourisme