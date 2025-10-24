Veillées Halloween les contes de la crypte à Saint-Sever-Calvados Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne

Saint-Sever-Calvados Rue du cloitre Noues de Sienne Calvados

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-24 2025-10-31

Contes & Parchemins, en partenariat avec la mairie de Noues de Sienne propose deux veillées contées pour ados et adultes dans les celliers de l’abbatiale de St Sever. Réservation conseillée.

En ces mois sombres de l’automne, en ces temps de Samaïn, en ces temps d’Halloween, dans la brume des frontières incertaines entre le monde des morts et des vivants, la campagne se peuple d’esprits et les vieilles pierres des cryptes de l’abbaye de St Sever résonnent des récits des légendes

Alors, venez entendre la tragique histoire du fantôme de la Dame Noire du château des Noyers condamnée à hanter les lieux…des témoignages réels et troublants

Venez frémir à l’écoute de La Maisnie Hellequin ou la chasse diabolique car quand le diable se mêle de l’Histoire Normande… on risque d’y perdre son âme ! Réservation conseillée. .

Saint-Sever-Calvados Rue du cloitre Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 6 88 94 60 64 conteparchemin@orange.fr

Contes & Parchemins, in partnership with the town council of Noues de Sienne, offers two storytelling evenings for teenagers and adults in the cellars of the abbey church of St Sever. Reservations recommended.

Contes & Parchemins bietet in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeisteramt von Noues de Sienne zwei Erzählabende für Jugendliche und Erwachsene in den Kellern der Abteikirche von St Sever an. Reservierungen werden empfohlen.

Contes & Parchemins, in collaborazione con il Comune di Noues de Sienne, propone due serate di narrazione per ragazzi e adulti nelle cantine della chiesa abbaziale di St Sever. Si consiglia la prenotazione.

Contes & Parchemins, en colaboración con el ayuntamiento de Noues de Sienne, ofrece dos veladas de cuentacuentos para adolescentes y adultos en las bodegas de la iglesia abacial de St Sever. Se recomienda reservar.

L’événement Veillées Halloween les contes de la crypte à Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne a été mis à jour le 2025-10-16 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie