Veillées nordiques en Loire Forez

Auberge de la Source La Valla-sur-Rochefort Loire

Tarif : 46.5 – 46.5 – 46.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-28

Découvrez les monts du Forez au crépuscule au cours d’une randonnée pédestre ou en raquettes, guidés par un accompagnateur de moyenne montagne.

Nouveaux parcours.



Réservations en ligne uniquement.

.

Auberge de la Source La Valla-sur-Rochefort 42111 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 52 18 18 groupe@foreztourisme.fr

English : Veillées nordiques en Loire Forez

Discover the Forez mountains at dusk on a hike or snowshoe, guided by a mountain guide.

New routes.



Online bookings only.

