Veillées nordiques en Loire Forez La Valla-sur-Rochefort
Veillées nordiques en Loire Forez La Valla-sur-Rochefort samedi 7 février 2026.
Tarif : 46.5 – 46.5 – 46.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 17:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-28
Découvrez les monts du Forez au crépuscule au cours d’une randonnée pédestre ou en raquettes, guidés par un accompagnateur de moyenne montagne.
Nouveaux parcours.
Réservations en ligne uniquement.
Auberge de la Source La Valla-sur-Rochefort 42111 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 52 18 18 groupe@foreztourisme.fr
English : Veillées nordiques en Loire Forez
Discover the Forez mountains at dusk on a hike or snowshoe, guided by a mountain guide.
New routes.
Online bookings only.
L’événement Veillées nordiques en Loire Forez La Valla-sur-Rochefort a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Loire Forez