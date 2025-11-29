Veillées Racontottes

La Damassine de Vandoncourt Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

A l’abri du vent et du froid, au cœur de la Damassine, retrouvez l’esprit des veillées d’autrefois en écoutant des racontottes du Pays de Montbéliard, revisitées à la sauce togolaise par le conteur Gaëtan Noussouglo de la compagnie Gakokoé.

Chacun peut apporter son ouvrage (tricot, panier à tresser…) tant que celui-ci ne couvre pas les paroles du conteur ! Tout public. Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .

La Damassine de Vandoncourt Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

English : Veillées Racontottes

German : Veillées Racontottes

Italiano :

Espanol :

L’événement Veillées Racontottes Vandoncourt a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD