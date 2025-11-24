Veilleurs Sauvages – Exposition collective Monstrueuse Galerie (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-08 11:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Exposition collective avec les artistes Brulex, Agnes Fodor, Lara Blanchard, Ben Brito et Ginie Lanièce Dans l’ombre des forêts, au bord des chemins ou dans les interstices de nos nuits, des présences demeurent. Silencieuses et secrètes, elles veillent à la lisière de nos regards. »Veilleurs Sauvages » réunit cinq artistes qui convoquent la figure animale non comme simple motif, mais comme fidèle partenaire, porteuse d’énigmes, de force et de puissance.Être réels ou chimériques, solitaires ou issus de la meute, pères guerriers ou mères nourricières, sauvages ou apprivoisés, résistants ou menacés : les animaux qui traversent cette exposition apparaissent comme des guides discrets, figures d’un monde plus vaste que le nôtre.Gardien protecteur, l’animal est ici témoin, messager, parfois totem ou alter ego. Son regard se pose sur nous autant que nous le posons sur lui, nous invitant à questionner notre place dans un monde à partager… Une manière de renouer avec les forces qui marchent à nos côtés, sans jamais totalement se dévoiler. Exposition du 2 décembre 2025 au samedi 31 janvier 2026 :du mardi au samedi de 11h à 19h Vernissage vendredi 5 décembre 2025 à partir de 18h avec un set musical proposé par le duo Echoberyl

Monstrueuse Galerie (La) Centre-ville Nantes 44000

https://www.lamonstrueusegalerie.com/