vélo-blender

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-29 16:30:00

2025-12-22 2025-12-29

Laissez-vous tenter par une pause sportive et gourmande ! À la fin de votre visite, rendez-vous en

cuisine pour fabriquer une boisson réconfortante à la force de vos mollets. Prêts ? Respirez, pédalez, dégustez !?? .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

