La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Laissez-vous tenter par une pause sportive et gourmande ! À la fin de votre visite, rendez-vous en
cuisine pour fabriquer une boisson réconfortante à la force de vos mollets. Prêts ? Respirez, pédalez, dégustez !?? .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
