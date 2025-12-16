Vél’O Canoë France à Vélo Auxerre

Vél’O Canoë

Vivez une aventure remplie de sensations en combinant vélo et canoë le temps d’une journée en plein air ! Que vous soyez en famille ou entre amis, venez profiter d’une escapade unique qui mêle deux activités sportives. L’aventure débute à Auxerre en longeant le canal du Nivernais. Pédalez jusqu’à Arcy-sur-Cure, un charmant village où commence la seconde partie de votre escapade une descente de 7 km en canoë. C’est l’occasion parfaite pour explorer la beauté de la Bourgogne sous deux angles différents ! À midi, profitez de déguster sur place notre panier pique-nique dans un cadre naturel. Après cela, il est temps de revenir à Auxerre, en reprenant la route en sens inverse ou en profitant de notre service de transfert. .

France à Vélo 7, rue de l’Horloge Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 35 96 contact@franceavelo.com

