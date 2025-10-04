Vélo dingo : invente ton vélo extraordinaire avec Marie Mazas, autrice Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Vélo dingo : invente ton vélo extraordinaire avec Marie Mazas, autrice Médiathèque Pierre-Amalric Albi samedi 4 octobre 2025.

Vélo dingo : invente ton vélo extraordinaire avec Marie Mazas, autrice Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Pierre-Amalric Tarn

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T16:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T16:00

avec Marie Mazas l’autrice de l’Encyclo du vélo

illustrée par Céline Dayes, aux éditions de La Martinière

En partenariat avec l’Agence Occitanie Livre et Lecture

À partir de 7 ans

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue du Général de Gaulle Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0563760610 https://www.facebook.com/mediatheques.grand.albigeois;https://www.grand-albigeois.fr/vivre-ici/mediatheques/ [{« type »: « phone », « value »: « 0563760610 »}] Bus, navette gratuite, parking

avec Marie Mazas l’autrice de l’Encyclo du vélo

© Céline Dayes