Vélo Disco Parade Saumur

Vélo Disco Parade Saumur vendredi 19 septembre 2025.

Vélo Disco Parade

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 20:30:00

2025-09-19

Venir pédaler dans une ambiance conviviale et survoltée ! Le but de cet évènement montrer que les cyclistes du Saumurois sont présents et donner envie à toujours plus de gens d’enfourcher leur vélo ! C’est 1 h de balade à vélo, en mode DISCO.

De retour de voyage à vélo ? Prêts pour la rentrée ?

Ce rendez-vous est pour vous ! Venez participer à la Vélo Disco Parade de Place au Vélo en Saumurois !

Un évènement pour agir tout en passant un bon moment 1 h de balade à vélo, 9 km, le tout dans une ambiance DISCO !

Cette balade se veut accessible, familiale et joyeuse. Elle est l’occasion de découvrir les nouveaux aménagements en faveur du vélo, de se retrouver et de parader pour rappeler que la mobilité à vélo à toute sa place.

Dress code couleurs flashy, pantalons pattes d’eph’, perruques et paillettes.

Vélo Dress code rubans, boules à facettes, pompons, à vous de pimper votre vélo.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 19 septembre 2025 de 18h à 20h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@placeauveloensaumurois.fr

English :

Come and pedal away in a friendly, supercharged atmosphere! The aim of the event is to show that the Saumur region’s cyclists are out there, and to encourage more and more people to get on their bikes! It’s a 1-hour bike ride, in DISCO mode.

German :

Kommen Sie und radeln Sie in einer freundlichen und aufgedrehten Atmosphäre! Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, zu zeigen, dass die Radfahrer aus der Region Saumur präsent sind, und immer mehr Menschen dazu zu bringen, sich auf ihr Fahrrad zu schwingen! Das ist eine einstündige Fahrradtour im DISCO-Modus.

Italiano :

Venite a pedalare per la città in un’atmosfera amichevole ed entusiasta! L’obiettivo dell’evento è dimostrare che i ciclisti della regione di Saumur ci sono e incoraggiare sempre più persone a salire in bicicletta! Si tratta di una pedalata di un’ora, in modalità DISCO.

Espanol :

Venga a pedalear por la ciudad en un ambiente amistoso y entusiasta El objetivo de este evento es demostrar que los ciclistas de la región de Saumur están ahí fuera y animar a cada vez más gente a subirse a la bicicleta Se trata de un paseo en bicicleta de 1 hora, en modo DISCO.

