Vélo & Douceurs | Visite et dégustation dans une fabrique de biscuits France à Vélo Auxerre

Vélo & Douceurs | Visite et dégustation dans une fabrique de biscuits

France à Vélo 7, rue de l’Horloge Auxerre Yonne

Tarif : 13 – 13 – 44 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 09:30:00

fin : 2026-12-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Et si vous alliez une journée à vélo avec une visite d’un site de production de biscuits régionaux ? Votre journée commence à Auxerre, où vous pédalez à travers les magnifiques paysages de Bourgogne en direction de Joux-la-Ville, à environ 40 km. Votre destination est la renommée Biscuiterie de Bourgogne, où vous aurez l’occasion de découvrir les secrets de la fabrication de biscuits. Pour midi, faites une pause en famille autour d’un pique nique ou encore un déjeuner dans un restaurant. Vous arrivez à votre destination où une visite du site de production et une dégustation de biscuits vous attend. Après l’effort, le réconfort! Après cela, il est temps de revenir à Auxerre, en reprenant la route en sens inverse ou en profitant de notre service de transfert. .

France à Vélo 7, rue de l’Horloge Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 35 96 contact@franceavelo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vélo & Douceurs | Visite et dégustation dans une fabrique de biscuits

L’événement Vélo & Douceurs | Visite et dégustation dans une fabrique de biscuits Auxerre a été mis à jour le 2025-12-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)