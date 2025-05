Vélo-enquête « Le Calice Sacré » – Elbeuf, 6 juillet 2025 13:30, Elbeuf.

Seine-Maritime

Vélo-enquête « Le Calice Sacré » avenue Winston-Churchill Elbeuf Seine-Maritime

Début : 2025-07-06 13:30:00

fin : 2025-07-06 16:30:00

2025-07-06

Un précieux calice a disparu au cœur de la vallée de Seine ? Voilà une mission pour nos meilleurs enquêteurs à vélo ! Suivez le tracé de la Seine à vélo sur 20 km entre Rives-en-Seine et Le Trait pour tenter de résoudre ce mystère. Un jeu proposé en collaboration avec Caux Seine Agglo et animé par Stratajaime.

Rdv MuséoSeine, avenue Winston-Churchill 76490 Rives-en-Seine (Caudebec-en-Caux)

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/enquete-a-velo-le-calice-sacre

Samedi 6 juillet. Départ 13h30, 13h45, 14h, 14h15, 14h30

avenue Winston-Churchill

Elbeuf 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

English : Vélo-enquête « Le Calice Sacré »

A precious chalice has gone missing in the heart of the Seine Valley? Here’s a mission for our best bicycle investigators! Follow the Seine by bike for 20 km between Rives-en-Seine and Le Trait to try and solve the mystery. A game offered in collaboration with Caux Seine Agglo and hosted by Stratajaime.

Rdv: MuséoSeine, avenue Winston-Churchill 76490 Rives-en-Seine (Caudebec-en-Caux)

Free admission. Reservations essential: https://my.weezevent.com/enquete-a-velo-le-calice-sacre

Saturday, July 6th. Departures: 1:30pm, 1:45pm, 2pm, 2:15pm, 2:30pm

German :

Ein kostbarer Kelch ist im Herzen des Seine-Tals verschwunden? Das ist ein Auftrag für unsere besten Ermittler auf dem Fahrrad! Folgen Sie dem Verlauf der Seine-Radroute über 20 km zwischen Rives-en-Seine und Le Trait und versuchen Sie, das Geheimnis zu lüften. Ein Spiel, das in Zusammenarbeit mit Caux Seine Agglo angeboten und von Stratajaime moderiert wird.

Rdv: MuséoSeine, avenue Winston-Churchill 76490 Rives-en-Seine (Caudebec-en-Caux)

Kostenlos. Reservierung erforderlich: https://my.weezevent.com/enquete-a-velo-le-calice-sacre

Samstag, 6. Juli. Abfahrt: 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30 Uhr

Italiano :

Un prezioso calice è scomparso nel cuore della valle della Senna? Ecco una missione per i nostri migliori investigatori in bicicletta! Seguite la Senna in bicicletta per 20 km tra Rives-en-Seine e Le Trait per cercare di risolvere il mistero. Un gioco organizzato in collaborazione con Caux Seine Agglo e ospitato da Stratajaime.

Punto d’incontro: MuséoSeine, avenue Winston-Churchill 76490 Rives-en-Seine (Caudebec-en-Caux)

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: https://my.weezevent.com/enquete-a-velo-le-calice-sacre

Sabato 6 luglio. Partenze: 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30

Espanol :

¿Ha desaparecido un precioso cáliz en el corazón del valle del Sena? ¡He aquí una misión para nuestros mejores investigadores en bicicleta! Sigue el Sena en bicicleta durante 20 km entre Rives-en-Seine y Le Trait para intentar resolver el misterio. Un juego organizado en colaboración con Caux Seine Agglo y presentado por Stratajaime.

Punto de encuentro: MuséoSeine, avenue Winston-Churchill 76490 Rives-en-Seine (Caudebec-en-Caux)

Entrada gratuita. Imprescindible reservar: https://my.weezevent.com/enquete-a-velo-le-calice-sacre

Sábado 6 de julio. Salidas: 13.30 h, 13.45 h, 14.00 h, 14.15 h, 14.30 h

L’événement Vélo-enquête « Le Calice Sacré » Elbeuf a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme Rouen tourisme