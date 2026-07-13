Informations pratiques

Plobsheim

Vélo gourmand transfrontalier

Plobsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Organisée conjointement avec les villes de Kehl, Neuried, Plobsheim et Eschau, cette randonnée cycliste festive et familiale invite petits et grands à découvrir le territoire de l’Eurodistrict dans une ambiance conviviale.

Le circuit transfrontalier d’environ 50 km emprunte pistes cyclables et routes communales, avec des traversées du Rhin via la passerelle des Deux Rives (Jardin des Deux Rives) et le pont Beatus-Rhenanus. Tout au long du parcours, des haltes gourmandes proposent, à prix doux, des spécialités locales préparées par des associations, accompagnées d’animations et de musique.

Au-delà du plaisir du vélo, l’objectif est de partager un moment convivial et de rencontrer ses voisins de l’autre rive.

En bref

• Accès gratuit et sans inscription

• Un parcours transfrontalier en boucle d’environ 50 km

• Circuit plat et fléché en sens unique

• Cinq haltes gourmandes avec spécialités locales à prix doux et animations

• Entrée et sortie possibles entre 10h et 17h depuis chaque commune participante

• Adapté aux familles et à tous les amateurs de vélo

Le parcours de cette année ainsi que de plus amples informations régulièrement actualisées sont disponibles sur le site Internet www.eurodistrict.eu. 0 .

Plobsheim 67115 Bas-Rhin Grand Est info@eurodistrict.eu

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English :

L’événement Vélo gourmand transfrontalier Plobsheim a été mis à jour le 2026-07-13 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg