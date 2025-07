Vélo Gourmand Villey-Saint-Étienne Villey-Saint-Étienne

Vélo Gourmand Villey-Saint-Étienne Villey-Saint-Étienne dimanche 14 septembre 2025.

Vélo Gourmand Villey-Saint-Étienne

Villey-Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 10:15:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Enfourchez vos vélos en famille ou entre amis et partez à la découverte de Villey-Saint-Etienne. Plongez dans une journée gourmande où vous explorerez les richesses du village et ses espaces naturels.

Dégustez des plats dont plusieurs des produits ont été soigneusement sélectionnés auprès de nos producteurs locaux. Faites étape dans des lieux emblématiques, tels que le Fort du Vieux Canton, ou encore longez les rives de la Moselle.

Deux circuits sont proposés pour satisfaire tous les appétits et s’adapter aux mollets des cyclistes une petite boucle de 16 km pour 4 étapes gourmandes, une grande boucle de 25 km pour 6 étapes gourmandes. Pour couronner le tout, testez en fin de journée les vélos électriques de la boutique Vélostation de Toul.

Laissez-vous séduire par une escapade champêtre et conviviale unique où chaque étape est une découverte à savourer !

Réservations obligatoires avant le 6 septembre via notre billetterie en ligne, ou directement à la boutique de la Maison du tourisme Terres Touloises.Tout public

.

Villey-Saint-Étienne 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 90 60

English :

Get on your bikes with family and friends and explore Villey-Saint-Etienne. Immerse yourself in a gourmet day exploring the riches of the village and its natural spaces.

Taste dishes featuring products carefully selected by our local producers. Stop off at emblematic sites such as the Fort du Vieux Canton, or walk along the banks of the Moselle.

Two circuits are available to suit all appetites and cyclists? calves: a short 16 km loop with 4 gourmet stops, and a long 25 km loop with 6 gourmet stops. To top it all off, at the end of the day you can try out the electric bikes from Toul?s Vélostation boutique.

Let yourself be seduced by a unique and convivial rural escapade, where each stage is a discovery to be savored!

Reservations required by September 6 via our online ticketing service, or directly at the Maison du tourisme Terres Touloises store.

German :

Schwingen Sie sich mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden auf die Fahrräder und erkunden Sie Villey-Saint-Etienne. Tauchen Sie ein in einen Tag voller Gaumenfreuden, an dem Sie die Reichtümer des Dorfes und seine Naturräume erkunden.

Genießen Sie Gerichte, bei denen viele der Produkte sorgfältig von unseren lokalen Erzeugern ausgewählt wurden. Machen Sie Halt an symbolträchtigen Orten wie dem Fort du Vieux Canton oder fahren Sie an den Ufern der Mosel entlang.

Es werden zwei Strecken angeboten, um jeden Appetit zu stillen und sich den Waden der Radfahrer anzupassen: eine kleine Schleife von 16 km mit 4 Schlemmeretappen und eine große Schleife von 25 km mit 6 Schlemmeretappen. Um das Ganze abzurunden, können Sie am Ende des Tages die Elektrofahrräder der Boutique Vélostation in Toul testen.

Lassen Sie sich von einem einzigartigen ländlichen und geselligen Ausflug verführen, bei dem jede Etappe eine Entdeckung ist, die es zu genießen gilt!

Reservierungen sind bis zum 6. September über unseren Online-Ticketshop oder direkt in der Boutique des Maison du tourisme Terres Touloises erforderlich.

Italiano :

Salite in bicicletta con la famiglia e gli amici ed esplorate Villey-Saint-Etienne. Immergetevi in una giornata gastronomica alla scoperta delle ricchezze del villaggio e delle sue aree naturali.

Assaggiate i piatti, molti dei quali selezionati con cura dai nostri produttori locali. Fate una sosta in luoghi emblematici come il Fort du Vieux Canton o passeggiate lungo le rive della Mosella.

Ci sono due percorsi per soddisfare tutti gli appetiti e i polpacci dei ciclisti: un breve anello di 16 km con 4 soste gastronomiche e un lungo anello di 25 km con 6 soste gastronomiche. Per finire, alla fine della giornata potrete provare le biciclette elettriche del negozio Vélostation di Toul.

Lasciatevi sedurre da una fuga rurale unica e amichevole, dove ogni tappa è una scoperta da assaporare!

Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 6 settembre tramite il nostro servizio di biglietteria online o direttamente presso il negozio della Maison du tourisme Terres Touloises.

Espanol :

Súbase a la bicicleta con su familia y amigos y explore Villey-Saint-Etienne. Sumérgete en una jornada gourmet explorando las riquezas del pueblo y sus espacios naturales.

Deguste platos, muchos de ellos cuidadosamente seleccionados entre nuestros productores locales. Deténgase en lugares emblemáticos como el Fort du Vieux Canton, o pasee por las orillas del Mosela.

Hay dos recorridos para todos los gustos: uno corto de 16 km con 4 paradas gastronómicas y otro largo de 25 km con 6 paradas gastronómicas. Por si fuera poco, al final del día podrá probar las bicicletas eléctricas de la tienda Vélostation de Toul.

Déjese seducir por una escapada rural única y acogedora en la que cada etapa es un descubrimiento que hay que saborear

Las reservas deben realizarse antes del 6 de septiembre a través de nuestro servicio de venta de entradas en línea, o directamente en la tienda de la Maison du tourisme Terres Touloises.

L’événement Vélo Gourmand Villey-Saint-Étienne Villey-Saint-Étienne a été mis à jour le 2025-07-25 par MT TERRES TOULOISES