Vélo La boucle des 50 ans rue Pierre de Coubertin Freyming-Merlebach

Vélo La boucle des 50 ans rue Pierre de Coubertin Freyming-Merlebach dimanche 14 septembre 2025.

Vélo La boucle des 50 ans

rue Pierre de Coubertin complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Parcours facile à vélo de 22 km à l’occasion des 50 ans de la communauté de communes. Inscription sur place jusqu’à 10h. Deux points de ravitaillement et restauration sur place. Départ et arrivée au complexe nautique Aquagliss.Adultes

5 .

rue Pierre de Coubertin complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 21 50 ccfm@cc-freyming-merlebach.fr

English :

Easy 22 km bike ride to celebrate the 50th anniversary of the communauté de communes. Registration on site until 10 a.m. Two refreshment points and on-site catering. Start and finish at the Aquagliss nautical complex.

German :

Leichte Fahrradtour von 22 km anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde. Anmeldung vor Ort bis 10 Uhr. Zwei Verpflegungsstellen und Verpflegung vor Ort. Start und Ziel beim Wassersportkomplex Aquagliss.

Italiano :

Una facile pedalata di 22 km per celebrare il 50° anniversario della Communauté de Communes. Iscrizioni in loco fino alle 10.00. Due punti di ristoro e catering in loco. Partenza e arrivo presso il complesso di sport acquatici Aquagliss.

Espanol :

Un paseo fácil de 22 km en bicicleta para conmemorar el 50 aniversario de la communauté de communes. Inscripciones in situ hasta las 10 de la mañana. Dos puntos de avituallamiento y catering in situ. Salida y llegada en el complejo acuático Aquagliss.

L’événement Vélo La boucle des 50 ans Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2025-08-21 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH