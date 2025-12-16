Vélo & Loisirs | En route vers la Grotte de Champ Retard France à Vélo Auxerre

Vélo & Loisirs | En route vers la Grotte de Champ Retard

France à Vélo 7 rue de l’Horloge Auxerre Yonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 13:30:00

fin : 2026-12-31 17:30:00

Date(s) :

2026-01-01

Et si vous alliez vélo et loisirs en plein air dans le parc aventure des Grottes de Champ Retard ? Commencez votre aventure à Auxerre en parcourant 50 km jusqu’aux grottes de Champ Retard à Coutarnoux, un site de loisirs et d’aventure. Ce site unique vous offre une multitude d’activités de loisirs et d’aventure parcours d’aventure, paintball, course d’orientation, biathlon/tir aux cibles, chasse au trésor. À midi, profitez de déguster sur place notre panier pique-nique dans un cadre naturel exceptionnel. Après cette journée chargée en sensations, il est temps de revenir à Auxerre, en reprenant la route en sens inverse ou en profitant de notre service de transfert. .

France à Vélo 7 rue de l’Horloge Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 35 96 contact@franceavelo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vélo & Loisirs | En route vers la Grotte de Champ Retard

L’événement Vélo & Loisirs | En route vers la Grotte de Champ Retard Auxerre a été mis à jour le 2025-12-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)