Vélo or not Vélo ? Ayen

Vélo or not Vélo ? Ayen dimanche 20 juillet 2025.

Vélo or not Vélo ?

place des marchés de pays Ayen Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

– 16h les altercyclistes inaugurent la rue associative des « roues libres » et l’expo l’aventure du rail

– 17h table ronde « déplacements d’où doux rêve ? » animé par Fabien Devilliers

– 19h pause musicale et gustative avec Jeff et le food truck Tahitien

– 21h projection du film « salam bicloum » sur un voyage en vélo au Maghreb .

place des marchés de pays Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 10 22

English :

German : Vélo or not Vélo ?

Italiano :

Espanol :

L’événement Vélo or not Vélo ? Ayen a été mis à jour le 2025-07-03 par Brive Tourisme