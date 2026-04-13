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Vélo Parade, Annonay, place des Cordeliers, Annonay

Vélo Parade, Annonay, place des Cordeliers, Annonay

Vélo Parade, Annonay, place des Cordeliers, Annonay samedi 25 avril 2026.

Lieu : Annonay, place des Cordeliers

Adresse : Place des Cordeliers, Annonay

Ville : 07100 Annonay

Département : Ardèche

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Vélo Parade Samedi 25 avril, 09h30 Annonay, place des Cordeliers Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Rencontre avec la population locale sur le thème du déplacement à vélo.
Tenu d’un stand par l’association locale « Viva-Vélo ».
Invitation de divers partenaires: clubs vélo, atelier réparation associatif, parcours draisiennes sur la place sécurisée, etc …
Balade « Vélo Parade » ouverte à tous. Le parcours sans difficulté permettra de découvrir à vélo diverses artères de l’agglomération. Cette parade colorée se déroulera en groupe dans la bonne humeur.

Annonay, place des Cordeliers Place des Cordeliers, Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « viva.velo.asso@gmail.com »}]
Rencontre avec la population locale sur le thème du déplacement à vélo.

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