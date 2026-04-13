Vélo Parade, Annonay, place des Cordeliers, Annonay
Vélo Parade, Annonay, place des Cordeliers, Annonay samedi 25 avril 2026.
Vélo Parade Samedi 25 avril, 09h30 Annonay, place des Cordeliers Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Rencontre avec la population locale sur le thème du déplacement à vélo.
Tenu d’un stand par l’association locale « Viva-Vélo ».
Invitation de divers partenaires: clubs vélo, atelier réparation associatif, parcours draisiennes sur la place sécurisée, etc …
Balade « Vélo Parade » ouverte à tous. Le parcours sans difficulté permettra de découvrir à vélo diverses artères de l’agglomération. Cette parade colorée se déroulera en groupe dans la bonne humeur.
Annonay, place des Cordeliers Place des Cordeliers, Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « viva.velo.asso@gmail.com »}]
Rencontre avec la population locale sur le thème du déplacement à vélo.
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