Vélo parade lumineuse Départ du Cours Jonville Granville

Départ du Cours Jonville Cours Jonville Granville Manche

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-22

En famille ou entre amis décorez votre vélo aux couleurs de Noël et participez à la vélo parade lumineuse organisée par l’association La Ville à Vélo.

Goûter offert à l’issue de la balade et remise de lots aux participants les plus investis.

Casque obligatoire.

Plus d’informations granvilleavelo.fr .

