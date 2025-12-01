Vélo parade lumineuse Départ du Cours Jonville Granville
Vélo parade lumineuse Départ du Cours Jonville Granville lundi 22 décembre 2025.
Vélo parade lumineuse
Départ du Cours Jonville Cours Jonville Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 16:30:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
En famille ou entre amis décorez votre vélo aux couleurs de Noël et participez à la vélo parade lumineuse organisée par l’association La Ville à Vélo.
Goûter offert à l’issue de la balade et remise de lots aux participants les plus investis.
Casque obligatoire.
Plus d’informations granvilleavelo.fr .
Départ du Cours Jonville Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29
English : Vélo parade lumineuse
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vélo parade lumineuse Granville a été mis à jour le 2025-11-17 par OTGTM BIT Granville