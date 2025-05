VELO PARADE VOIE VERTE « PASSA PAÏS » – Le Poujol-sur-Orb, 24 mai 2025 07:00, Le Poujol-sur-Orb.

Hérault

VELO PARADE VOIE VERTE « PASSA PAÏS » Voie Verte « Passa Païs » Le Poujol-sur-Orb Hérault

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Parade itinérante sur la Voie Verte et Disco roulante !

Tout au long de la balade, 3 Djs seront sur la scène roulante Miss Airie, ManoushKa et Dou (du Collectif Fast and Furieuses). Il y aura également des stands, des démonstrations, buvette et restauration.

Au programme

14h Départ volontaire de Bédarieux.

15h Départ officiel de la parade à la guinguette du Poujol sur Orb.

16h Arrivée et halte à Lamalou-les-Bains.

16h50 Arrivée et halte à Hérépian.

18h10 Arrivée dans les Espaces Verts de la Tuilerie à Bédarieux.

Jusqu’à 22h Disco roulante à l’arrivée à la Tuilerie de Bédarieux (une fête musicale où l’on danse tout en se déplaçant sur un vélo, des rollers, une trottinette, un skate ou un fauteuil). .

Voie Verte « Passa Païs »

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 6 35 28 49 31

English :

Parade on the Voie Verte and Disco roulante!

3pm: Official start of the parade at the guinguette in Le Poujol sur Orb.

4pm: Arrival and stopover at Lamalou-les-Bains.

4.50pm: Arrival and stopover in Hérépian.

18h10 Arrival at the Espaces Verts de la Tuilerie in Bédarieux.

German :

Wanderparade auf dem Grünen Weg und Rollende Disco!

15 Uhr: Offizieller Start der Parade an der Guinguette von Poujol sur Orb.

16 Uhr: Ankunft und Zwischenstopp in Lamalou-les-Bains.

16.50 Uhr: Ankunft und Halt in Hérépian.

18.10 Uhr: Ankunft in den Espaces Verts de la Tuilerie in Bédarieux.

Italiano :

Sfilata sulla Voie Verte e Disco roulante!

ore 15.00: Inizio ufficiale della sfilata alla guinguette di Le Poujol sur Orb.

ore 16.00: Arrivo e sosta a Lamalou-les-Bains.

16.50: Arrivo e sosta a Hérépian.

18.10: Arrivo agli Espaces Verts de la Tuilerie a Bédarieux.

Espanol :

¡Desfile por la Voie Verte y Disco roulante!

15.00 h: Inicio oficial del desfile en la guinguette de Le Poujol sur Orb.

16.00 h: Llegada y escala en Lamalou-les-Bains.

16.50 h: Llegada y escala en Hérépian.

18.10 h: Llegada a los Espacios Verdes de la Tullería en Bédarieux.

